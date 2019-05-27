Українські веслувальники завоювали вісім медалей на першому етапі Кубка світу

Українські спортсмени успішно виступили на першому етапі Кубка світу, який відбувся в Познані, Польща, вигравши вісім медалей - дві золоті і шість бронзових.

Цікаво, що половину медалей виграла Анастасія Четверикова - золото на дистанції 500 м і три бронзи: на дистанціях 200 і 500 м в каное-двійці з Людмилою Лузан, а також в змішаній каное-двійці Четверикова і Юрій Вандюк.

Ще одну золоту нагороду виграла Інна Гріщун на дистанції 5000 м на байдарці. Лузан також виграла індивідуальну бронзу на дистанції 500 м.

Бронзові нагороди також в активі змішаної байдарки-двійки - Марія Кічасова-Скорик і Олег Кухарик, а також каноїстів Дмитра Янчука та Тараса Міщука на дистанції 500 м.

Раніше повідомлялося, українці завоювали три медалі на першому в сезоні етапі Кубка світу з веслування

Джерело - Чемпіон.