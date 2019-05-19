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Збірна України завоювала золоті медалі Кубка Європи

Сьогодні 17:30 330 0
Збірна України завоювала золоті медалі Кубка Європи

Чоловіча та жіноча команди України зі спортивної ходьби на 50 кілометрів стали переможцями Кубка Європи в місті Алітус, Литва.

Про це повідомляється на сторінці федерації легкої атлетики України у фейсбук.

У складі чоловічої команди виступили Іван Банзерук, Валерій Літанюк, Сергій Будза та Дмитро Собчук. Швидше з них дистанцію подолав Банзерук. Результат 3:48.40 години забезпечив йому шосте місце і олімпійський норматив. Літанюк з особистим рекордом фінішував сьомим (3:51.27 год). Будза зайняв 13-е місце (3:57.34 год), а Собчук - 23-е (4:03.13 год).

У жінок до перемоги команду привели Валентина Мирончук, Олена Собчук, Христина Юдкіна і Людмила Шелест. При цьому відразу троє з них фінішували в першій вісімці і з особистими рекордами. Мирончук була четвертою (4:15.50 год), Собчук - шостою (4:17.07 год), а Юдкіна - восьмою (4:19.57 год). Шелест зайняла 17-е місце (4:36.05 год).

Джерело - Чемпіон.

#легка атлетика, #збірна України, #золото
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