Єлістратова потрапила в ТОП-10 на першому етапі Кубка світу з тріатлону

Українські тріатлети Юлія Єлістратова та Іван Іванов вдало виступили на своєму першому в сезоні етапі Кубка світу, який проводився 4-5 травня в Мадриді, Іспанія.

Лідер жіночої збірної України Єлістратова потрапила в ТОП-10 загального заліку, поступившись лідеру змагань менш як хвилину.

У своєму Facebook українка проаналізувала гонку і написала, чого їй не вистачило для кращого результату.

"Я задоволена рівнем свого плавання. Вело та біговий сегмент теж були досить непоганими, але мені в цей раз не вдалося поборотися за медалі через помилки під час проходження транзитних зон. Але я вважаю, що місце в топ-10 є непоганим результатом, як для першого старту в сезоні. Я зроблю потрібні висновки і зосереджуся на майбутніх перегонах", - написала українка.

У чоловічому розряді на змаганнях в Мадриді в ТОП-15 вдалося потрапити Івану Іванову, який продемонстрував подібний результат вперше з травня 2017 року. Ще одна представниця України Маргарита Крилова була змушена знятися зі змагань після плавання.

Наступний етап Кубка світу відбудеться 11-12 травня в Ченгду, Китай. Україну на ньому представлятимуть Юлія Єлістратова і Єгор Мартиненко.

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Джерело - Чемпіон.