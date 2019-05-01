Український паверліфтер завоював срібло на турнірі в США

Мій профіль
Барселона - Ліверпуль: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ
Сьогодні 06:48 556
Аякс переграв Тоттенгем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 697
Помер легендарний український баскетболіст - Зураб Хромаєв
Вчора 19:03 2130
Визначили найкращого гравця туру УПЛ
Вчора 12:54 761
Маліновський претендує на звання найкращого гравця року в Бельгії
Вчора 11:58 1028
Тоттенгем - Аякс: анонс і прогноз півфінального матчу Ліги чемпіонів
Вчора 06:48 1383
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол
29.04.2019 17:52 2099 2
У Туреччині перекинувся автобус з футбольною командою. Загинув гравець збірної Чехії
29.04.2019 11:15 2077
Луческу вибачився за слова про Лобановського
29.04.2019 09:00 2841
Збірна України мінімально поступилася Японії в стартовому матчі на чемпіонаті світу
28.04.2019 16:47 1693
Навколо спорту
Блоги
Боєць MMA показав свою зламану щелепу після останнього бою
Боєць MMA показав свою зламану щелепу після останнього бою Максим Буйдин
Вчора 18:18 843
Беленюк почав цитувати Конфуція, але тренер його зупинив
Беленюк почав цитувати Конфуція, але тренер його зупинив Максим Буйдин
Вчора 16:14 861
Гравець Шеффілда відсвяткував вихід клубу в АПЛ. Футболіст ледве стояв на ногах
Гравець Шеффілда відсвяткував вихід клубу в АПЛ. Футболіст ледве стояв на ногах Максим Буйдин
Вчора 14:36 1037
Зінченко запалив у Міжнародний день танцю. Відео поділився МанСіті
Зінченко запалив у Міжнародний день танцю. Відео поділився МанСіті Максим Буйдин
Вчора 13:01 1569
Відмінне завершення Гарріса - у ТОП-5 моментів дня НБА
Відмінне завершення Гарріса - у ТОП-5 моментів дня НБА Максим Буйдин
Вчора 12:00 330
Принц Гаррі, провал Мо Фари, кров на фініші: як відбувся Лондонський марафон 2019
Принц Гаррі, провал Мо Фари, кров на фініші: як відбувся Лондонський марафон 2019 Valeriy Ruchka
Вчора 08:02 747
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол Максим Буйдин
29.04.2019 17:52 2099 2
Не просто легіонер: Віда святкує 30-річчя
Не просто легіонер: Віда святкує 30-річчя Максим Буйдин
29.04.2019 17:11 1091
Шокуючий день для України: Ентоні Джошуа два роки тому нокаутував Володимира Кличка
Шокуючий день для України: Ентоні Джошуа два роки тому нокаутував Володимира Кличка Valeriy Ruchka
29.04.2019 15:31 971
Футболіст дав інтерв'ю із заголовком «Лікарі говорили, що я помру» і через день помер
Футболіст дав інтерв'ю із заголовком «Лікарі говорили, що я помру» і через день помер Максим Буйдин
29.04.2019 15:04 1895
11 років тому Скоулз забив той самий чудо-гол у ворота Барселони
11 років тому Скоулз забив той самий чудо-гол у ворота Барселони Максим Буйдин
29.04.2019 12:55 1255
Потужний блок-шот Хорфорда - момент дня в НБА
Потужний блок-шот Хорфорда - момент дня в НБА Максим Буйдин
29.04.2019 11:53 535
В Англії матч перервали через вилученого з поля футболіста. Він вимкнув світло на стадіоні, коли пішов у душ
В Англії матч перервали через вилученого з поля футболіста. Він вимкнув світло на стадіоні, коли пішов у душ Valeriy Ruchka
28.04.2019 22:47 1544
Кенієць Кіпчоге підтвердив звання найшвидшого марафонця світу
Кенієць Кіпчоге підтвердив звання найшвидшого марафонця світу Valeriy Ruchka
28.04.2019 22:43 824
В Україні відбудеться бійцівський турнір від нового MMA-промоушену
В Україні відбудеться бійцівський турнір від нового MMA-промоушену Valeriy Ruchka
28.04.2019 22:12 386
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:41 Баскетбол Мілуокі переграло Бостон, Голден Стейт знову здолав Х'юстон. Результати матчів НБА 0
10:16 Футбол Аякс повторив рекорд Баварії та Реала в Лізі чемпіонів 160
09:52 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 183892 1
09:50 Хокей Сан-Хосе переграло Колорадо, Бостон поступився Коламбусу. Результати матчів НХЛ 218
09:28 Футбол Вірт: Поєдинок Шахтар - Львів можна назвати бразильським дербі 524
09:10 Футбол Трансляція Барселона - Ліверпуль: онлайн 01.05.2019 765
09:03 Футбол Почеттіно: Ми повинні перемогти в Амстердамі, якщо хочемо бути у фіналі 303
08:50 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 310079
08:41 Інше Український паверліфтер завоював срібло на турнірі в США 295
08:26 Футбол Син Зідана може покинути Реал 474
08:00 Футбол Тоттенгем - Аякс 0:1. Огляд матчу 247
06:48 Футбол Барселона - Ліверпуль: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ 556
00:12 Хокей Коламбус - Бостон: онлайн-трансляція матчу Кубка Стенлі 923
00:10 Баскетбол Голден Стейт - Х'юстон: онлайн-трансляція матчу НБА 971
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 67957
30 Квітня 2019
23:57 Футбол Аякс переграв Тоттенгем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів 697
23:24 Футбол Баварія відмовилась від трансферу лідера Аякса 630
23:16 Бокс Вайт: Переговори між мною і Джошуа були фарсом 856
22:44 Футбол Де Пена: Було складно тренуватись наодинці 618
22:40 Футбол Тоттенгем - Аякс 0:1. Відео голів та огляд матчу. ОНЛАЙН 2139
22:26 Футбол Лідер захисту Челсі вибув до кінця сезону 458
22:13 Футбол Отаменді хоче покинути Манчестер Сіті 503
21:49 Футбол Французькі гранди зацікавлені в послугах Моурінью 635
21:37 Бокс Міллер отримав жорстоке покарання за зрив бою з Джошуа через допінг 1048
21:19 Футбол Реал продасть конкурента Луніна у французький клуб 1086

Український паверліфтер завоював срібло на турнірі в США

Сьогодні 08:41 295 0
Український паверліфтер завоював срібло на турнірі в США

У Каліфорнії відбувся відкритий чемпіонат США з паверліфтингу Kern US Open 2019. Друге місце у ваговій категорії до 90 кг виборов українець Олексій Мельник, який у сумі підняв 880 кг.

Про це повідомляє gk-press.if.ua.

Kern US Open проводиться уже втретє і вважається найпопулярнішим турніром у світі паверліфтинг. На чемпіонат організатори запрошують найсильніших атлетів з усього світу по 5-8 осіб у категорії.

Олексій Мельник, родом з Яремче, вже вдруге бере участь у відкритому чемпіонаті. У 2017 році спортсмен посів друге місце в категорії 90 кг і ввійшов у 10-ку в абсолютному заліку. У 2018 Олексія знову запросили на чемпіонат, але за місяць до змагань хлопець отримав травму і не поїхав.

Цього ж року спортсмен єдиний, хто представляв Україну на чемпіонаті Kern US Open 2019.

Нагадаємо, українець Копиленко проведе бій за пояс WBC.

Також, раптово померла 28-річна збірниця України 

Джерело - gk-press.if.ua.

Коментарі ()