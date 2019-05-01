Український паверліфтер завоював срібло на турнірі в США

У Каліфорнії відбувся відкритий чемпіонат США з паверліфтингу Kern US Open 2019. Друге місце у ваговій категорії до 90 кг виборов українець Олексій Мельник, який у сумі підняв 880 кг.

Про це повідомляє gk-press.if.ua.

Kern US Open проводиться уже втретє і вважається найпопулярнішим турніром у світі паверліфтинг. На чемпіонат організатори запрошують найсильніших атлетів з усього світу по 5-8 осіб у категорії.

Олексій Мельник, родом з Яремче, вже вдруге бере участь у відкритому чемпіонаті. У 2017 році спортсмен посів друге місце в категорії 90 кг і ввійшов у 10-ку в абсолютному заліку. У 2018 Олексія знову запросили на чемпіонат, але за місяць до змагань хлопець отримав травму і не поїхав.

Цього ж року спортсмен єдиний, хто представляв Україну на чемпіонаті Kern US Open 2019.

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Джерело - gk-press.if.ua.