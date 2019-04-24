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Раптово померла 28-річна збірниця України

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Юлія Лясота виховувала 11-річну доньку
Раптово померла 28-річна збірниця України

Сьогодні, 24 квітня, о 6:30 в реанімаційному відділенні Хмельницької міської лікарні перестало битися серце боксерки 28-річної Юлії Лясоти.

Напередодні Юлію прооперували. В неї діагностували тромбоз cудин печінки. Вчора зранку вона ще була в критичному стані, але згодом у стабільно важкому. Що стало причиною раптової недуги, невідомо. Спортсменка "згоріла" всього за дві доби.

Юлія Лясота в 2017 році отримала звання майстра спорту України, була членом збірної України з боксу, володаркою багатьох медалей не лише чемпіонату України, а й європейських та світових змагань. До переходу в бокс виступала на професійному рівні за гандбольний клуб Хмельничанка.

Нагадаємо, боєць ММА помер після нокауту. Також, гравець Реймса помер перед матчем

Джерело - glavcom.ua.

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