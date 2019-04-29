Український середньоваговик Віталій Копиленко (28-1, 16 КО) 2 травня в Лас-Вегасі в бою з 23-річним канадцем Стівом Батлером (26-1-1, 23 КО) побореться за вакантний пояс WBC International в середній вазі.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

35-річний Копиленко вперше претендує на титул за версією однієї з чотирьох головних світових організацій в профі-боксі. У 2012 і 2013 роках боксер з Василькова брав малопрестижні пояси за версіями EBU і WBF.Копиленко в рейтингу найкращих середньоваговиків світу за версією BoxRec займає 99-е місце. Суперник українця котирується вище - Батлер розташовується на 19-му рядку.

Нагадаємо, Постол піднявся на сьоме місце в рейтингу BoxRec.

Джерело - Чемпіон.