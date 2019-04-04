Український сноубордист Михайло Харук став чемпіоном світу серед юніорів у паралельному слаломі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє НОК.

"Зовсім нещодавно ми раділи історичному сріблу сноубордистки Аннамарі Данчі на світовій першості в США. А тепер маємо ще один знаковий результат у цьому виді спорту - золото юніорського чемпіонату світу, що проходить у словенській Роглі, в дисципліні паралельний слалом здобув українець Михайло Харук", - йдеться у повідомленні.