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Юний український сноубордист став чемпіоном світу

Сьогодні 08:32 394 0
Юний український сноубордист став чемпіоном світу

Український сноубордист Михайло Харук став чемпіоном світу серед юніорів у паралельному слаломі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє НОК.

"Зовсім нещодавно ми раділи історичному сріблу сноубордистки Аннамарі Данчі на світовій першості в США. А тепер маємо ще один знаковий результат у цьому виді спорту - золото юніорського чемпіонату світу, що проходить у словенській Роглі, в дисципліні паралельний слалом здобув українець Михайло Харук", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська сноубордистка заявила про бажання здобути олімпійське золото.

Джерело - Чемпіон.

#Харук, #Сноубординг, #Чемпіонат світу
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