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Данча: Хочу завоювати олімпійське золото

Сьогодні 21:59 778 0
Данча: Хочу завоювати олімпійське золото

Срібна призерка чемпіонату світу зі сноубордингу Аннамарія Данча боротиметься за олімпійське золото

Про це заявила сама спортсменка, повідомляє Xsport.

"Хотіла отримати медаль. Напевно, ніхто крім мене в це не вірив. Але я весь січень наполегливо готувалася і сподівалася показати високий результат. Я була неймовірно щасливою, коли зуміла зайняти високе друге місце. Перед кожним стартом я молилася, щоб змогла доїхати першою. Так виходило, що мої суперниці помилялися (падали, або ж вилітали за межі траси), а я чітко і стабільно рухалася до фінішу.

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Як і всі спортсмени, хочу завоювати олімпійське золото. Але і крім цього є багато титулів, які б хотілося записати у свій актив. Зокрема, перемога в загальному заліку Кубка світу. Всього в спорті завжди є до чого прагнути", — зазначила Данча

Нагадаємо, спортсменка не поїде на етап Кубка світу через брак коштів.

Джерело - Xsport.

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