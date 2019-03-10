Харлан програла росіянці у фіналі на етапі Кубка світу

Українська шаблістка Ольга Харлан завоювала срібло на етапі Кубка світу в Афінах.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Національного олімпійського комітету у Facebook.
Під час турніру Харлан обіграла представницю Казахстану Тетяну Приходько (15:5), італійку Еллоізу Пассаро (15:9), француженку Мано Брюне (15:9), Теодору Гкунтури з Греції (15:14) і угорку Лізу Пуштай (15:5).
У фіналі українка програла росіянці Софії Поздняковій - 10:15.
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Нагадаємо, Харлан виграла бронзу на Гран-прі Каїра.
Тим часом Харлан та Абраменко отримають місце на Алеї зірок.
Джерело - Чемпіон.