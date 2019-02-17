Українець здобув перемогу на Bellator 216

У неділю, 17 лютого, в Анкасвіллі, США пройшов турнір з ММА Bellator 216. В основному карді виступив український боєць Ярослав Амосов.
Українець, який виступає в напівсередній ваговій категорії, одноголосним рішенням суддів переміг бразильця Еріка Сілву - 29-28, 30-27, 29-28.
У турнірах зі змішаних єдиноборств 25-річний Амосов провів вже 21 поєдинок і всі виграв. У Bellator дебютував влітку 2018 го року, перемігши одноголосним рішенням суддів Джеральда Гарріса.
💥Yarslov Amosov for the win via unanimous decision at #Bellator216!💥— Bellator MMA (@BellatorMMA) 17 лютого 2019 р.
Our main card is LIVE now on 📲@DAZN_USA 🇺🇸
& 📺 @SkySports 🇬🇧.#Bellator216 #BellatorWGP pic.twitter.com/4Oqd1061um
Додамо, що Амосов, який народився в Київській області, тричі ставав чемпіоном світу з самбо, двічі був кращим в Європі.
Джерело - isport.ua.