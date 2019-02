Українець здобув перемогу на Bellator 216

У неділю, 17 лютого, в Анкасвіллі, США пройшов турнір з ММА Bellator 216. В основному карді виступив український боєць Ярослав Амосов.

Українець, який виступає в напівсередній ваговій категорії, одноголосним рішенням суддів переміг бразильця Еріка Сілву - 29-28, 30-27, 29-28.

У турнірах зі змішаних єдиноборств 25-річний Амосов провів вже 21 поєдинок і всі виграв. У Bellator дебютував влітку 2018 го року, перемігши одноголосним рішенням суддів Джеральда Гарріса.

💥Yarslov Amosov for the win via unanimous decision at #Bellator216!💥



