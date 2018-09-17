Японське місто відмовилося боротися за Олімпіаду-2016 через землетрус

Влада японського міста Саппоро зняла заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародного олімпійського комітету.

Місто планує подати заявку на Олімпійські ігри 2030 року.

Однією з основних причин відмови від участі в конкурсі став потужний землетрус на острові Хоккайдо на початку вересня.

Зараз на проведення Олімпійських ігор-2026 претендентами залишаються: Калгарі (Канада), Стокгольм (Швеція), Ерзурум (Туреччина) і спільна заявка італійських Кортіна-д'Ампеццо, Мілана і Турина. Раніше від участі в конкурсі відмовилися швейцарський Сьйон і австрійський Грац.

Столицю зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор-2026 оприлюднять на сесії Міжнародного олімпійського комітету у вересні 2019 року в Мілані.

Нагадаємо, Південна та Північна Кореї можуть разом провести Олімпійські ігри.

А Україна отримала першу перепустку на Олімпійські ігри 2020.

Джерело - МОК.