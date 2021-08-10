 Українська суддя вказала причину невдач сестер Аверіних на Олімпіаді | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Українська суддя вказала причину невдач сестер Аверіних на Олімпіаді

Сьогодні 14:39 387 0
Виноградна прокоментувала підсумки індивідуального багатоборства на Олімпіаді
Українська суддя вказала причину невдач сестер Аверіних на Олімпіаді
#Аверіна, #Олімпіада, #Виноградна

Джерело - sport24.ru.

Виступи сестер Аверін у художній гімнастиці на Олімпіаді-2020 у Токіо не були ідеальні.

Про це заявив українська суддя міжнародної категорії Лідія Виноградна.

"Для мене дивно, що російська делегація хотіла відкрити оцінку за складність. Вона домоглася свого, тим самим знизивши вплив виконання на оцінку. Саме через це сестри Аверіни програли. Ось такий парадокс. За правилами, які були з 2013-го до 2016 року (на мій погляд, одні з кращих правил за всю історію гімнастики), Аверіни б точно виграли. Але що вже говорити про минуле.

Звичайно ж, у Ліни є проблеми у виконанні (стопи, лікті, коліна і так далі), але через низький вплив технічного виконання на це ніхто не звертає увагу. Аналогічно є помилки і у сестер Аверіних. Чіплятися можна до всіх, але потрібно, щоб це відбувалося в обидві сторони.

У фіналі Ашрам втратила стрічку, але отримала менше збавок, ніж Аріна Аверіна. І це не суддівська зачіпка до росіянки. Заміна предмета - не так страшно. Важлива причина його заміни. У Аріни не в перший раз виникають складнощі саме у вправі зі стрічкою: у неї вже були і вузли, і паличка відривалася від стрічки. На жаль, ситуація повторилася і на Олімпіаді - її стрічка зав'язала вузол.

Аверіни на цій Олімпіаді не були ідеальні. Наприклад, у Діни ризик з м'ячем з ловом в перекид вдався у кваліфікації, а в фіналі вона його не зробила. А це солідний мінус з оцінки труднощі.

Взагалі, у Діни вкрай низькі оцінки за складність тіла майже у всіх видах. У фіналі за вправу зі стрічкою і з булавами її труднощі тіла на 9-му місці серед всіх учасниць фіналу. Тут очевидно вплив травми, через яку більш дорогі елементи вона виконувати просто не могла", - заявила Виноградна.

Раніше, російська пропагандистка і коханка Мілевського влаштували істерику, через суддівство на Олімпіаді.

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