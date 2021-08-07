Російська пропагандистка і коханка Мілевського влаштували істерику, через суддівство на Олімпіаді

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян різко оцінила роботу суддів на олімпійському турнірі з художньої гімнастики.

Представниця країни-окупанта Діна Аверіна взяла "срібло", програвши переможниці 0,150 бала.

У себе в Telegram-каналі Симоньян назвала арбітрів "космічними тварюками" і запропонувала плюнути їм вслід.

Серед суддів була і представниця України.

Деякі російські ЗМІ адекватно визнали програш своїх спортсменок, але тут їх розкритикувала "коханка на одну ніч" Артема Мілевського Тіна Канделакі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua