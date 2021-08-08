У підготовці українських легкоатлетів до Олімпіади-2024 треба щось змінювати.

Про це заявив міністр у справах молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Після приїзду президента Федерації легкої атлетики будемо збиратися, з віце-президентом Оленою Говорової будемо збиратися. Є питання, є проблеми, нам треба їх вирішувати. Багато грошей було виділено на підготовку наших спортсменів, я дивився, скільки грошей виділялося раніше. Практично вони були забезпечені всім, щоб їх результати були кращими.

Президент Федерації Равіль Сафіулін, там вже підготовка йшла до Олімпіади, складно щось міняти, але нам треба щось міняти до 2024 року. Тому що в легкій атлетиці 49 дисциплін, вважаю, що ми можемо розраховувати на більшу кількість медалей на Олімпійських іграх.

Ми всі знаємо, бачимо, що відбувається. Зараз потрібно сісти, подивитися, попрацювати і, можливо, запланувати іншу підготовку, змінити тренерів, які готуватимуть. Я як міністр буду дивитися на всі види спорту, які були на Олімпіаді і не отримали нагороди, які нічого не показали на Олімпійських іграх, спортсмени в яких були повністю неготові перемагати.

У нас 23 спортсмена були поруч з медалями, вони зайняли 4-6-е місця. Є потенціал, вони конкурентоспроможні. Але це в деяких видах, а в деяких - повний провал. Тому зараз будемо дивитися, 100% будемо міняти головних тренерів, будемо збиратися з федераціями, будемо дивитися їхні плани", - сказав Гутцайт.