На Олімпіаді визначилися останні чемпіони з боксу

Гомес, Джалолов, Херрінгтон та Прайс здобули золоті медалі

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх у Токіо розіграно останні чотири комплекти медалей з боксу.

У чоловіків у ваговій категорії до 63 кг переміг кубинець Енді Круз Гомес, у категорії понад 91 кг - Баходір Джалолов (Узбекистан). У жінок у категорії до 60 кг молоду медаль здобула ірландка Келлі Херрінгтон, до 75 кг - Лорен Прайс (Велика Британія).

Олімпійські Ігри

Токіо

Чоловіки - до 63 кг

1. Енді Круз Гомес (Куба)

2. Кейшон Девіс (США)

3. Ованес Бачков (Вірменія)

3. Гаррі Гарсайд (Австралія)

Чоловіки - 91+ кг

1. Баходір Джалолов (Узбекистан)

2. Річард Торрес (США)

3. Фрейзер Кларк (Велика Британія)

3. Кункабаєв Кашимбек (Казахстан)

Жінки - до 60 кг

1. Келлі Херрінгтон (Ірландія)

2. Беатріс Соареш (Бразилія)

3. Судапорн Сісонді (Таїланд)

3. Міра Потконен (Фінляндія)

Жінки - до 75 кг

1. Лорен Прайс (Велика Британія)

2. Лі Цянь (Китай)

3. Ноучка Фонтійн (Нідерланди)

3. Зенфіра Магомедалієва (РОК)

Нагадаємо, Хижняк програв вперше за п'ять років.

Раніше, на поразку боксера різко відреагував президент Федерації боксу України.