 Продивус: Незрозуміле рішення судді позбавило Хижняка заслуженого золота | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Продивус: Незрозуміле рішення судді позбавило Хижняка заслуженого золота

Сьогодні 10:30 290 0
Володимир Продивус прокоментував виступ Олександра Хижняка на Олімпіаді-2020 на Токіо.
Продивус: Незрозуміле рішення судді позбавило Хижняка заслуженого золота
Фото - НОК України
#Хижняк

Джерело - UkrainianBoxingFederation.

Українського боксера Олександр Хижняка позбавили заслуженого золота Олімпіади в Токіо.

Про це розповів президент Федерації боксу України Володимир Продивус.

"Щоб бокс був боксом, а не театром одного судді, на Олімпіаду необхідно відбирати професійних суддів, а не шоуменів, для яких немає в голові ні розуміння історії, ні розуміння спортивної справедливості, ні здорового глузду.

Можливо, наш полтавський танк і дав осічку, але хто ж після цього здає танк на металобрухт?! Абсолютно незрозуміле рішення судді, що позбавило нашого Олександра заслуженого золота.

Олександр Хижняк - легенда сучасного аматорського боксу. Легенда, якою ми пишаємося!", - сказав Продивус.

Нагадаємо, Хижняк програв вперше за п'ять років.

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