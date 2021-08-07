Продивус: Незрозуміле рішення судді позбавило Хижняка заслуженого золота

Українського боксера Олександр Хижняка позбавили заслуженого золота Олімпіади в Токіо.

Про це розповів президент Федерації боксу України Володимир Продивус.

"Щоб бокс був боксом, а не театром одного судді, на Олімпіаду необхідно відбирати професійних суддів, а не шоуменів, для яких немає в голові ні розуміння історії, ні розуміння спортивної справедливості, ні здорового глузду.

Можливо, наш полтавський танк і дав осічку, але хто ж після цього здає танк на металобрухт?! Абсолютно незрозуміле рішення судді, що позбавило нашого Олександра заслуженого золота.

Олександр Хижняк - легенда сучасного аматорського боксу. Легенда, якою ми пишаємося!", - сказав Продивус.