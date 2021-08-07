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Хижняк програв вперше за п'ять років

Сьогодні 10:13 455 0
Прикра поразка українця
Хижняк програв вперше за п'ять років
#Хижняк

Джерело - isport.ua.

Український боксер Олександр Хижняк став срібним призером Олімпійських ігор-2020 на Токіо, програвши нокаутом у фіналі бразильцеві Геберту Консейсану Соузі.

На любительському рингу Хижняк не програвав з 23 червня 2016 року, коли він поступився у чвертьфіналі кваліфікаційного турніру на Олімпіаду в Ріо 2016 представнику Білорусі Михайлу Довголевецу.

Весь п'ятирічний олімпійський цикл Хижняк провів без поразок, ставши за цей час чемпіоном світу, чемпіоном Європи і переможцем Європейських ігор. Серія перемог Хижняка перервала на 62 переможних поєдинках.

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