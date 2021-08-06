Беленюк: Зараз хочу бути просто депутатом

Джерело - Суспільне Спорт.
Олімпійський чемпіон у греко-римський боротьбі Жан Беленюк хоче сконцентруватися на своїй роботі депутатом у Верховній Раді.
Про це він заявив порталу Суспільне.
"Наразі я б хотів трохи перепочити від спорту, бо його було дійсно багато у моєму житті в останній час та сконцентруватися на своїй політичній діяльності. Зараз хочу бути просто депутатом, щоб вирішувати питання і проблеми спортсменів", - сказав Беленюк.
Нагадаємо, Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді.