Беленюк: Зараз хочу бути просто депутатом

Олімпійський чемпіон у греко-римський боротьбі Жан Беленюк хоче сконцентруватися на своїй роботі депутатом у Верховній Раді.

Про це він заявив порталу Суспільне.

"Наразі я б хотів трохи перепочити від спорту, бо його було дійсно багато у моєму житті в останній час та сконцентруватися на своїй політичній діяльності. Зараз хочу бути просто депутатом, щоб вирішувати питання і проблеми спортсменів", - сказав Беленюк.