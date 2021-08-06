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Навколо спорту

Беленюк: Зараз хочу бути просто депутатом

Сьогодні 22:16 164 0
Олімпійський чемпіон хоче зосередитися на роботі у Верховній Раді
Беленюк: Зараз хочу бути просто депутатом

Джерело - Суспільне Спорт.

Олімпійський чемпіон у греко-римський боротьбі Жан Беленюк хоче сконцентруватися на своїй роботі депутатом у Верховній Раді.

Про це він заявив порталу Суспільне.

"Наразі я б хотів трохи перепочити від спорту, бо його було дійсно багато у моєму житті в останній час та сконцентруватися на своїй політичній діяльності. Зараз хочу бути просто депутатом, щоб вирішувати питання і проблеми спортсменів", - сказав Беленюк.

Нагадаємо, Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді.

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