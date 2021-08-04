 Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді

Сьогодні 15:29 Valeriy Ruchka 851 1
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді

Джерело - Чемпiон.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк емоційно прокоментував завоювання золота Олімпіади в Токіо.

"Мені дуже приємно. Зараз я не усвідомлюю, що зробив. Це був довгий і важкий шлях. Я почав займатися боротьбою в 9 років, зараз мені 30. Нарешті то це сталося.

Хочу сказати спасибі всім українцям, усім, хто підтримував і вірив в мене. Було дійсно дуже складно. Вибачте, за сльози, але це дуже приємні відчуття. Кінцівка цього шляху була дуже складною".

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