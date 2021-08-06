У півфіналі виступлять два українці

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися чвертьфінальні заїзди у веслуванні на каное-одиночці серед чоловіків на дистанції 1000 метрів.

Україну в цій дисципліні представляли Павло Алтухов та Юрій Вандюк. Алтухов фінішував другим у першому заїзді та кваліфікувався до півфіналу.

Вандюк у третьому чвертьфіналі фінішував другим (обігнавши іспанця на останніх метрах дистанції) і зміг вийти до півфіналу.

Півфінальні заїзди відбудуться 7 серпня. Початок о 03:44.

Раніше, Лузан та Четверікова з першого місця вийшли до півфіналу Олімпіади.