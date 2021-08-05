Українки здобули дві медалі та інші підсумки змагального дня - 5 серпня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 серпня, відбувся дванадцятий змагальний день на Олімпійських іграх у Токіо. Збірна України додала дві медалі до своєї скарбнички.

Вранці у фіналі з веслування на каное серед жінок на 200-метровій дистанції 24-річна Людмила Лузан завоювала бронзову медаль. Марія Повх і Юлія Юрійчук на байдарці не пробилися до фіналу.

Кваліфікацію у стрибках у висоту серед жінок подолали три українки - Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Всі вони вийшли до фіналу змагань, який відбудеться 7 серпня. Початок о 13:35.

Сьогодні вільна боротьба не порадувала українських шанувальників спорту. Василь Михайлов у ваговій категорії до 74 кг та Олександр Хоцяновський (у ваговій категорії понад 125 кг) зазнав поразок у перших поєдинках.

Український боксер Олександр Хижняк у ваговій категорії до 75 кг вийшов до фіналу змагань. У півфіналі українець переміг Іуміра Марсьяла (Філіппіни) - 3:2.У фіналі українець зустрінеться з бразильцем Гебертом Консейсаном. Фінальний поєдинок відбудеться 7 серпня. Початок о 08:45.

У фіналі з велотреку кейрін серед жінок брали участь дві українки - Олена Старікова та Любов Басова. Олена посіла четверте місце, Любов - шосте.

Українка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль Олімпійських ігор у карате (куміте) у ваговій категорії до 55 кг. Українка виграла групу В, потім пройшла півфінал, а у вирішальному поєдинку поступилася болгарці Івет Горановій.

У спортивній ходьбі на 20 км українські атлети виступили невдало. Іван Лосев фінішував 49-им, Едуард Забуженко - 52-им.

У жіночій естафеті 4х400 метрів збірна України не змогла вийти до фіналу, посівши шосте місце у забігу.

У фіналі зі стрибків з жердиною серед жінок українка Марина Килипко показала результат 4,50 та посіла 5-е місце. Після завершення змагань Килипко дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про відсутність особистого тренера на змаганнях у Токіо. Невже наставнику спортсменки не вистачило місця у списку делегації???