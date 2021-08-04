Визначилися півфіналісти Олімпіади з волейболу

У півфіналі Сербія зіграє з США, а Південна Корея - з Бразилією

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо відбулися чвертьфінальні матчі жіночого турніру з волейболу.

Південна Корея з труднощами переграла Туреччину. США та Сербія здобули впевнені перемоги відповідно над Домініканською Республікою та Італією. В останньому чвертьфіналі Бразилія перемогла РОК.

У півфіналі Сербія зіграє з США, а Південна Корея - з Бразилією.

Олімпійські ігри

Волейбол, жінки

Чвертьфінал, 4 серпня

Південна Корея - Туреччина 3:2

Домініканська Республіка - США 0:3

Сербія - Італія 3:0

Бразилія - РОК 3:1