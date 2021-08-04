 Визначилися півфіналісти Олімпіади з водного поло | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Визначилися півфіналісти Олімпіади з водного поло

Сьогодні 16:18 460 0
Іспанія зіграє з Сербією, а Греція - з Угорщиною
Визначилися півфіналісти Олімпіади з водного поло
#Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо відбулися чвертьфінальні матчі чоловічого турніру з водного поло.

До півфіналу вийшли збірні Іспанії, Греції, Сербії та Угорщини.

За місце у фіналі Іспанія зіграє з Сербією, а Греція - з Угорщиною.

Олімпійські ігри
Водне поло, чоловіки
Чвертьфінал, 4 серпня

США - Іспанія 8:12 (3:3, 3:3, 0:1, 2:5)

Греція - Чорногорія 10:4 (1:0, 2:1, 3:1, 4:2)

Італія - Сербія 6:10 (2:5, 1:4, 1:0, 2:1)

Угорщина - Хорватія 15:11 (2:3, 5:2, 4:3, 4:3)

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