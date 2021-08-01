Монзуль працюватиме на півфіналі жіночого турніру Олімпіади

Матч відбудеться 2 серпня в Касімі

Джерело - УАФ.

На півфінальному поєдинку жіночого футбольного турніру Олімпіади-2020 США - Канада працюватимуть українські судді.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Головним арбітром зустрічі, яка відбудеться 2 серпня в Касімі, виступить українка Катерина Монзуль. На лініях їй допомагатимуть співвітчизниця Марина Стрілецька та чешка Люсі Ратайова. Четвертий арбітр - Стефані Фраппар (Франція).

У другому півфіналі Олімпіади-2020 також 2 серпня зіграють Австралія та Швеція. Чемпіон Ігор визначиться 6 серпня.