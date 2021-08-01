Тамбері і Баршим розділили перемогу

Джерело - Чемпіон.

Змагання зі стрибків у висоту серед чоловіків на Олімпіаді-2020 на Токіо завершилися подвійною перемогою: золото завоювали італієць Джанмарко Тамбері та катарець Мутах Есса Баршим.

Обидва взяли висоту 2,37 м, і не зуміли взяти 2,39 м, при чому всі планки, включаючи 2,37 м, вони брали з першої спроби. Після того, як і Тамбері, і Баршим не зуміли взяти 2,39 м, суддя запропонував їм два варіанти: або перестрибування, або розділити перемогу з суперником.

Обидва стрибуни погодилися на другий варіант. Таким чином, обидва стали олімпійськими чемпіонами і отримають по золотій медалі.

Бронзу завоював білорус Максим Недосєков. Він також взяв висоту 2,37 м, проте використав більше спроб по ходу змагань.

Раніше Юлімар Рохас з Венесуели побила світовий рекорд Інеси Кравець у потрійному стрибку.