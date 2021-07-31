Зеленський привітав Світоліну зі здобуттям бронзи на Олімпіаді

Еліна Світоліна завоювала бронзову нагороду на Олімпійських іграх у Токіо.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував перемогу першої ракетки країни.

"Наша чудова перша ракетка України Еліна Світоліна здобула "бронзу" з тенісу на Олімпіаді у Тоіко. Це перша олімпійська медаль країни в тенісі з початку незалежності! Дякую за перемогу! Вболіваємо за наших", - написав Зеленський.