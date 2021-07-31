У матчі за третє місце українка переграла казахську тенісистку Олену Рибакіну

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна завоювала бронзову нагороду на Олімпійських іграх у Токіо.

У матчі за третє місце українка переграла казахську тенісистку Олену Рибакіну.

Матч тривав 2 години та 28 хвилин. У третьому сеті Світоліна відігралася з рахунку 1:4 та виборола бронзу Олімпіади.

Загалом українка 4 рази подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок і реалізувала 3 брейк-пойнта з 9.

Рибакіна зробила 4 ейси, 5 подвійних помилок і реалізувала 4 брейк-пойнта з 7.

Ця олімпійська медаль стала першою для України в змаганнях з тенісу.

Олімпійські ігри-2020

Жінки

31 липня, матч за третє місце

Еліна Світоліна (Україна) - Олена Рибакіна (Казахстан) 1:6, 7(7):6(5), 6:4

Раніше Карреньо-Буста переміг Джоковича у матчі за бронзу.