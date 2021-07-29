Тренер збірної України: Хижняк допускав помилки, будемо виправляти

Лоївський прокоментував виступ підопічного у першому поєдинку

Джерело - НОК України.

25-річний український боксер Олександр Хижняк у переможному бою з японцем Юіто Морівакі на Олімпіади допустив кілька помилок.

Про це заявив головний тренер збірної з боксу Сергій Лоївський.

"Сьогодні Саша виконав свою роботу. Були помилки, але будемо їх виправляти. Сітка в усіх вагових категоріях складна: на Олімпійських іграх немає слабких суперників. Його виступом задоволені. Будемо готуватися до наступного поєдинку", - сказав Лоївський.

В 1/4 фіналу Олімпіади Хижняк зустрінеться із 21-річним домініканським бійцем Еурі Седеньо. Поєдинок відбудеться 1 серпня о 06:18 ранку за київським часом.