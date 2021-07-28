Філіма: Світоліна зіграла сконцентровано і стабільно | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua

Капітан жіночої збірної України з тенісу Михайло Філіма оцінив гру Еліни Світоліної на Олімпіаді в Токіо.

Про це розповів сам український фахівець.

"Не думаю, що загальний рівень сьогоднішнього матчу за участю Світоліної поступався вчорашньому. Була інша суперниця, інший стиль. Щодо температури повітря, можливо, було десь на один градус менше, але вологість була набагато вищою. Було дуже важко грати, ще й поривчастий вітер постійно змінював напрям.

Але це все другорядне. Я вважаю, що сьогодні Еліна була стабільнішою, більш впевненою в собі і на початку першого сету показувала дуже рівну гру. Мала сетболи і на 5:1, і на 5:3, але в ті моменти Каміла зіграла дуже активно і вдало. Але наприкінці першого сету Еліна впевнено взяла свою подачу. У другій партії малюнок гри був трохи схожий. Складно грати з такими суперницями, бо Каміла то виключалася з гри, то потім видавала якусь фантастичну активну серію. Одним із ключових факторів стало те, що Еліна зіграла сконцентровано і стабільно.

Вондроушова – складна суперниця, грає у варіативний теніс. В більшості діє другим номером, руйнує гру. Пам'ятаємо її останній очний матч з Еліною в Римі (6:3, 6:0 на користь чешки - прим.). Її вкорочені працюють і на харді. Подивимося, якою буде погода, але головними факторами стануть психологічна готовність і фізичний стан. Якщо Еліна зможе дати бій і на початку знайде відповідь на незручний стиль гри суперниці, то все буде добре.

Сьогодні Світоліна провела трохи менше часу на корті, але 10 годин проведених на корті дають про себе знати. Робимо все можливе, щоб вона на 100% була готова до завтрашнього матчу", - відзначив Філіма.