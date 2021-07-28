 Австралійці здобули дві золоті медалі в академічному веслуванні на Олімпійських іграх | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
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Австралійці здобули дві золоті медалі в академічному веслуванні на Олімпійських іграх

Сьогодні 08:39 464 0
Встановлено два олімпійські рекорди
Австралійці здобули дві золоті медалі в академічному веслуванні на Олімпійських іграх
#веслування, #Олімпіада

Джерело - Чемпіон.

На Олімпіаді-2020 у Токіо розіграно чотири комплекти нагород в академічному веслуванні.

Австралійки виграли змагання четвірок у жінок, показавши час 6:15,37, що є олімпійським рекордом. 

Французькі веслярі виграли фінальний заплив парних двійок з олімпійським рекордом. 

Олімпійські ігри 2020. Академічне веслування
Токіо (Японія), 28 липня
Чоловіки. Четвірки. Фінал

1. Австралія ​​5.42,78

2. Румунія 5.43,13

3. Італія ​​5.43,60

Жінки. Четвірки. Фінал

1. Австралія ​​6.15,37 (OR)

2. Нідерланди 6.15,71

3. Ірландія 6.20,66

Чоловіки. Двійки парні. Фінал

1. Франція 6.00,33 (OR)

2. Нідерланди 6.00,53

3. Китай 6.03,63

Жінки. Двійки парні. Фінал

1. Румунія 6.41,03

2. Нова Зеландія 6.44,82

3. Нідерланди 6.45,73

Раніше, українська пара не змогла пробитися до головного фіналу Олімпіади.

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