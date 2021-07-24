 Токіо-2020. Медаль Білодід і інші підсумки виступу українців 24 липня | Олімпійські ігри 2020 | Champion.com.ua
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 25 липня
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Токіо-2020. Медаль Білодід і інші підсумки виступу українців 24 липня

Вчора 23:16 538 0
Токіо-2020. Медаль Білодід і інші підсумки виступу українців 24 липня

Джерело - Чемпіон.

У перший змагальний день Олімпійських ігор у Токіо було розіграно 11 комплектів нагород. Українці вели боротьбу за медалі в чоттирьох видах програми, проте зуміли вибороти лише одну нагороду.

Дар'я Білодід виборола бронзу в змаганнях дзюдоїсток у ваговій категорії до 48 кг. Киянка впевнено подолала 1/8 і чвертьфінал, але в півфіналі поступилася своїй головній конкурентці Фуну Тонакі. У сутичці Білодід перемогла Іппоном представницю Ізраїля Ширу Рішоні. Таким чином Дар'я принесла Україні першу нагороду Ігор у Токіо.

Близьким до медалі був у змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів Павло Коростильов. 23-річний лвів'янин провалив останній вистріл, вибивши лише 8,4 бали та посів четверте місце.

На жаль, на стадії 1/32 фіналу припинила свої виступи шпажистка Олена Кривицька, яка несподівано програла на страті фехтувальної програми польці Ренате Кнапік-Мязгі - 8:15.

Наш велосипедист-шосейник Анатолій Будяк приїхав на фініш 56-м у груповій гонці.

Крім вищезгаданих атлетів, українці взяли участь у 10 видах програми.

Українські чоловіки (Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Євген Юденков, Петро Пахнюк) зуміли кваліфікуватися до фіналу у змаганнях зі спортивної гімнастики, щоправда з найгіршим результатом.

Коу Лей виграв матч першого кола з настільного тенісу у представника Тунісу Адама Хмама - 4:0.

Даяна Ястремська та Еліна Світоліна невдало розпочали Олімпіаду. Даяна зазнала поразки в одиночному розряді, програвши маловідомій канадійці Лейлі Фернандес (6:3, 3:6, 6:0), а потім зачохлила ракетку й у парному розряді разом з Еліною. Українки поступилися француженкам Корне / Ферро (6:2, 6:4).

Припинив свій виступ капітан збірної України з боксу Микола Буценко, який у ваговій категорії до 57 кг програв у першому ж раунді (1/16 фіналу) еквадорцю Жану-Карлосу Кайседо (3:2).

У змаганнях з Академічного веслування наша двійка парна (легка вага) - Ігор Хмара і Станіслав Ковальов не змогли пробитися в фінал.

Представниця настільного тенісу Ганна Гапонова програла в першому раунді 39-річній Джиє Лью з Австрії - 2:4.

Завершила свої виступи на Олімпійських іграх наша Інна Логутенкова, яка не подалала кваліффкації у змаганнях з кінного спрту в дисципліні - виїздка.

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