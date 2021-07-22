Визначились перші суперниці українських тенісисток на Олімпіаді-2020

Стали відомі суперниці українок

У Токіо відбулося жеребкування олімпійських тенісних турнірів в одиночному і парному розрядах.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Еліна Світоліна (6) отримала четвертий номер посіву і в першому колі зустрінеться з Лаурою Зігемунд (61) з Німеччини. У 2016 році на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро українка дійшла до чвертьфіналу, поступившись Петрі Квітовій.

Даяна Ястремська (46) дебютує в олімпійському турнірі матчем проти канадки Лейли Фернандес (72).

Світоліна і Ястремська в першому колі парного турніру зіграють проти француженок Алізе Корне та Фіони Ферро.

Людмила Кіченок і Надія Кіченок на старті зустрінуться з представницями Індії Санією Мірзою та Анкіта Райною. Для сестер Кіченок це друга Олімпіада: у 2016 році українки програли в першому колі китаянкам Сюй Іфань та Чжен Сайсай.