Головне
Збірні Англії та США не виявили сильнішого у 2 турі ЧС-2022
Вчора 22:52 326
Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 14:30 1971
Польща - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 14:20 512
Збірна Тунісу поступилася Австралії у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 13:59 237 1
Підтримаємо збірну України на Вемблі!
Сьогодні 13:58 1077
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 13:58 1936
Туніс - Австралія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 12:00 532
Туніс - Австралія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:56 1150
Франція - Данія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:55 650
Аргентина - Мексика: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 10:54 1214
Прямі трансляції

Польща - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Сьогодні 14:20 512 0
Польща - Саудівська Аравія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
#Польща, #Саудівська Аравія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Польщі зіграє проти збірної Саудівської Аравії у матчі 2-го туру чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи С у суботу, 26 листопада. Початок о 15:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Саудівська Аравія 1 1 0 0 2-1 3
2  Польща 1 0 1 0 0-0 1
3  Мексика 1 0 1 0 0-0 1
4  Аргентина 1 0 0 1 1-2 0

1-й тур

  • 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2
  • 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

2-й тур

  • 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія
  • 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика

3-й тур

  • 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина
  • 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика
Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - США 0:0. Як це було Англія - США 0:0. Як це було 3298
Нідерланди - Еквадор: де дивитися матч ЧС-2022 Нідерланди - Еквадор: де дивитися матч ЧС-2022 2684
Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО Гравець збірної Нідерландів забив шедевральний гол у ворота Еквадору на ЧС-2022 - ВІДЕО 4724
Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1971
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 14738
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 3462
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 15105
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 7382
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 34280
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 20010 7
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 53793 1
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28722