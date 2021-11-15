 Босния и Герцеговина - Украина: смотреть онлайн матч 16.11.2021 - Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція. LIVE
#Збірна України, #Маліновський, #Петраков, #Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини в рамках відбору на Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у вівторок, 16 листопада, на стадіоні Біліно Полє у Зеніці. Початок о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалах Футбол 1 та Україна. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в прямому етері. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Цей матч стане вирішальним для команди Олександра Петракова у боротьбі за вихід на чемпіонат світу.

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