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US Open. Світоліна - Касаткіна: онлайн-трансляція матчу 3 кола. LIVE

Сьогодні 11:08 3214 0
US Open. Світоліна - Касаткіна: онлайн-трансляція матчу 3 кола. LIVE
Getty images

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (5) в третьому колі US Open-2021 зустрінеться з росіянкою Дарією Касаткіною (27). Матч відбудеться в п'ятницю, 3 вересня, на корті Grandstand третім запуском після матчу Крейчікова - Рахімова. Орієнтовний початок о 21:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію гри онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Раніше тенісистки зустрічалися п'ять разів у очних - усі матчі завершилися перемогою українки.

У другому колі Світоліна без проблем виграла в маловідомої іспанки Ребеки Масарової, а Касаткіна виграла важкий поєдинок у Вондроушової.

Нагадаємо, Даяна Ястремська та Марта Костюк не змогли подолати перше коло, а Ангеліна Калініна в другому колі грає проти Анджелік Кербер.

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