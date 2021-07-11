 Евро-2020. Финал. Италия - Англия: смотреть онлайн матч 11.07.2021 футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Євро-2020. Італія - Англія 1:1. ОНЛАЙН
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Євро-2020. Фінал. Італія - Англія: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 22:00 19041 0
Євро-2020. Фінал. Італія - Англія: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Євро-2020 зіграють збірні Італії та Англії. Матч відбудеться в неділю, 11 липня, о 22:00 за київським часом на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Шлях Італії до фіналу   Шлях Англії до фіналу

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 1/2 та Україна. Також тонлайн матч Італія - Англія наживо дивіться на нашому сайті.

Збірна Англії вперше зіграє в фіналі чемпіонату Європи. Для італійців це четверта вирішальна гра на Євро. У 1968 році Італія виграла турнір, у 2000 та 2012 програла Франції та Іспанії відповідно.

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