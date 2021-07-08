 Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Англії на Євро-2020 | Блоги | Champion.com.ua
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Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Англії на Євро-2020
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Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Англії на Євро-2020

Сьогодні 10:52 Valeriy Ruchka 359 0
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Англії на Євро-2020

Джерело - Чемпiон.

Збірна Англії стала другим фіналістом Євро-2020.

Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Італії на Євро-2020

Згадуємо усі матчі родоначальників футболу на чемпіонаті.

Груповий етап

У першому турі мінімально перемогли Хорватію.

Нульова нічия проти Шотландії

Мінімальна перемога над Чехією

У 1/8 англійці вибили з турніру збірну Німеччини.

В 1/4 знищили Україну.

Ну а у півфіналі пройшла Данію.

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