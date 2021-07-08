Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Англії на Євро-2020

Джерело - Чемпiон.
Збірна Англії стала другим фіналістом Євро-2020.
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Італії на Євро-2020
Згадуємо усі матчі родоначальників футболу на чемпіонаті.
Груповий етап
У першому турі мінімально перемогли Хорватію.
Нульова нічия проти Шотландії
Мінімальна перемога над Чехією
У 1/8 англійці вибили з турніру збірну Німеччини.
В 1/4 знищили Україну.
Ну а у півфіналі пройшла Данію.
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