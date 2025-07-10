Анісімова – про перемогу над Сабалєнкою: Потрібно було грати максимально агресивно
Американська тенісистка Аманда Анісімова після дебютного виходу у фінал Вімблдону розповіла про перемогу над лідеркою світового рейтингу Аріною Сабалєнкою.
Слова Анісімової наводить офіційний сайт WTA.
"Це був дуже важкий матч, справжні американські гірки. У другому сеті мені було непросто тримати подачу. І це якраз показує, наскільки все тонко в таких матчах – достатньо упустити один ключовий м'яч або програти один гейм, і все може піти не так, особливо коли ти граєш проти першої ракетки світу.
Вона є неймовірно складною суперницею. Я розуміла, що мені доведеться викластися на повну і робити якомога менше помилок. Грати проти неї – це практично необхідність показувати ідеальний теніс, тому що тільки так можна розраховувати на перемогу", – сказала американка.
Аманда пояснила, за рахунок чого змогла виграти у вирішальній партії.
"У третьому сеті я знала, що доведеться ризикувати. Її рівень тільки зростав у ході матчу, вона все більше додавала. Тому я розуміла, що просто за рахунок її помилок я не виграю. Потрібно було включити свою гру, максимально атакувати, бути агресивною – тільки так можна було перемогти", – поділилася рецептом перемоги над Сабалєнкою Анісімова.
Нагадаємо, що суперницею Аманди Анісімової по фіналу Вімблдону стане польська тенісистка Іга Швьонтек.