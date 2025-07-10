Анісімова – про перемогу над Сабалєнкою: Потрібно було грати максимально агресивно

Американська тенісистка Аманда Анісімова після дебютного виходу у фінал Вімблдону розповіла про перемогу над лідеркою світового рейтингу Аріною Сабалєнкою.

Слова Анісімової наводить офіційний сайт WTA.

"Це був дуже важкий матч, справжні американські гірки. У другому сеті мені було непросто тримати подачу. І це якраз показує, наскільки все тонко в таких матчах – достатньо упустити один ключовий м'яч або програти один гейм, і все може піти не так, особливо коли ти граєш проти першої ракетки світу.

Вона є неймовірно складною суперницею. Я розуміла, що мені доведеться викластися на повну і робити якомога менше помилок. Грати проти неї – це практично необхідність показувати ідеальний теніс, тому що тільки так можна розраховувати на перемогу", – сказала американка.