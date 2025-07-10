17-річна українка відбоксує на івенті Усик – Дюбуа

17-річна українка Кіра Макогоненко проведе бій на заходах присвячених реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Українка візьме участь у боях, які пройдуть після відкритого тренування боксерів у середу, 16 липня. Її суперниця наразі невідома.

У 2023 році Кіра Макогоненко стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боксу серед юніорів, а у грудні минулого року вона виборола золоту медаль на чемпіонаті України U-19.

За підсумками минулого року Макогоненко визнали найкращою боксеркою України серед юніорок.

Нагадаємо, реванш Усика та Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Орієнтовний початок о 23:30 за київським часом;

Вечір боксу стартуватиме о 19:00. Головний кард розпочнеться приблизно о 20:30, його мав відкрити бій українців Андрія Новицького та Владислава Сіренка, проте нещодавно поєдинок скасували через важку травму Андрія;

Гонорари будуть розподілені у співвідношенні 65/35 на користь Усика. Українець отримає понад 130 млн доларів, а британець – близько 70 млн. Це найбільший гонорар в кар'єрі Олександра.

Напередодні визначився розклад тижня напередодні реваншу.