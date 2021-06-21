Євро-2020. Росія - Данія: онлайн-трансляція матчу в групі B. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна Росії в третьому турі Євро-2020 зіграє проти збірної Данії. Матч відбудеться в понеділок, 21 червня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Росія - Данія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після двох турів Росія ділить 2-3 місце з командою Фінляндії. Росіяни програли в першому турі Бельгії (0:3), а в другому перемогли Фінляндію (0:1). Данія обидва свої поєдинки програла - Фінляндії (0:1) і Бельгії (1:2).

В іншому матчі квартету B, який відбудеться одночасно, зіграють Фінляндія та Бельгія.