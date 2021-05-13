 Свитолина - Мугуруса: смотреть онлайн Internazionali BNL d'Italia 13 мая | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Римі. LIVE

Сьогодні 08:34 728 0
Світоліна - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Римі. LIVE
Фото: .j48tennis.net

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (6) в третьому колі Internazionali BNL d'Italia, який відбувається в Римі, зіграє проти іспанки Гарбіньє Мугуруси (12). Гра відбудеться в  четвер, 13 травня, на центральному корті п'ятим запуском. Початок о 19:00 за київськи часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Мугуруса онлайн на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Світоліна стартувала на турнірі з другого кола та перемогла в трьох сетах американку Аманду Анісімову (2:6, 6:3, 6:4). Мугуруса в першому колі виграла в Тіг (6:1, 6:2), а в другому - здолала Перу (2:6, 6:0, 7:5).

Тенісистки зіграли між собою 12 матчів - 7 перемог українки. Букмекери віддають перевагу іспанці 1,78 - 2,13.

Нагадаємо, Марта Костюк завершила виступи у Римі після першого кола, програвши Алєксандровой.

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