 Футбол 2 - ПСЖ - Ман Сити: смотреть онлайн матч 28.04.2021 - Лига чемпионов | Футбол | Champion.com.ua
ПСЖ - Манчестер Сіті 1:2. ОНЛАЙН
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ПСЖ - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 21:58 971 0
ПСЖ - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Французький ПСЖ у першому матчі півфіналу прийматиме англійський Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка. Гра відбудеться в середу, 28 квітня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 2 і Воля Футбол. Також онлайн матч ПСЖ - Манчестер Сіті наживо дивіться на нашому сайті.

Матч-відповідь відбудеться в Манчестері, 4 травня.

В іншій півфінальній парі Реал у першій грі зіграє проти Челсі. Поєдинок у Мадриді відбудеться сьогодні, о 22:00.

Фінал ЛЧ сезону 2020/21 відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі.

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