 Футбол 1 - Реал - Челси: смотреть онлайн матч 27.04.2021 - Лига чемпионов | Футбол | Champion.com.ua
Реал - Челсі, ПСЖ - Манчестер - Сіті: розклад півфінальних матчів Ліги чемпіонів
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Реал - Челсі: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 17:05 471 0
Ліга чемпіонів вступає у вирішальну стадію
Реал - Челсі: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал у першій півфінальній грі Ліги чемпіонів прийматиме вдома лондонський Челсі. Матч відбудеться у вівторок, 27 квітня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляцію поєдинку на телеканалах Футбол 1 і Воля Футбол. Також онлайн матч Реал - Челсі наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч-відповідь відбудеться в Лондоні, 5 травня. В іншій півфінальній парі ПСЖ зіграє з Манчестер Сіті.

Фінал ЛЧ сезону 2020/21 відбудеться 29 травня на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі.

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