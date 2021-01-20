Антгольц-2021. Чоловіча Індивідуальна гонка 20 км: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Індивідуальною гонкою у чоловіків на 20 км розпочнеться 7 етап Кубку світу в Антгольці. Гонка відбудеться в четвер, 21 січня, о 15:15 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший. Також онлайн Індивідульну гонку в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку.

Нагадаємо, у сезоні 2020/21 відбулася лише одна індивідуалка на першому етапі в Контіолахті. Перемогу святкував норвежець Стурла Легрейд. Кращий із українців Артем Прима посів 27 місце. Етап в Італії стане останнім перед чемпіонатом світу, який відбудеться в словенській Поклюці з 10 по 21 лютого.