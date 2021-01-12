Костюк - Кудермєтова: онлайн-трансляція півфіналу в Абу-Дабі. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (99) за вихід у фінал Abu Dhabi WTA Women's Tennis - WTA500 посперечається з росіянкою Вєронікою Кудермєтовою (46). Півфінал відбудеться у вівторок, 12 січня, на центральному корті другим запуском. Початок об 11:30 за київським часом. Дивіться пряму онлайн-трансляцію поєдинку Костюк - Кудермєтова на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Раніше тенісистки не грали в очних прпотистояннях.

В 1/4 фіналу Марта Костюк виграла 3-сетовий поєдинок у іспанки Соррібес-Тормо (0:6, 6:1, 6:4), а Кудермєтова перемогла Еліну Світоліну (5:7, 6:3, 7:6 (3)). Таким чином, історичного українського півфіналу побачити не судилося.