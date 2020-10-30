 Шахтер - Мариуполь смотреть онлайн матч УПЛ 8-й тур 30.10.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 8 туру УПЛ. LIVE

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Шахтар - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 8 туру УПЛ. LIVE
#Шахтар, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 8 турі української Прем'єр-Ліги донецький Шахтар прийматиме Маріуполь.

Матч заплановано на п'ятницю, 30 жовтня, о 19:00, на НСК Олімпійський. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Маріуполь дивіться на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку матчу

Команди посідають 3 та 6 місця відповідно. В активі підопічних Каштру 13 очок, у маріупольців на 2 менше. У 7 турі Шахтар розійшовся миром із Ворсклою (1:1), а Маріуполь з таким же рахунком зіграв проти Інгульця.

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