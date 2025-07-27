Лідер збірної Франції: Раніше ми пили пиво під час святкувань, тепер – кока-колу

Французький біатлоніст Ерік Перро висловився про взаємини усередині чоловічої збірної Франції. Він відзначив, що раніше перемоги святкували пивом, але зараз часи змінилися.

Його слова передає Ski-Nordique.

Два попередні сезони у нас були по-справжньому важкими, ми стикалися з труднощами, і тепер розуміємо, наскільки важливо насолоджуватися навіть місцем у топ-10. Тож давайте цінувати кожен момент.

Можливо саме ці труднощі пішли нам на користь. Повернулися з мотивацією та трохи змінилися.

Раніше ми завжди пили пиво наприкінці вікенду, щоб відсвяткувати, а тепер беремо кока-колу і йдемо далі. Немає потреби у бурхливих святкуваннях, тому що ми вже насолоджуємося кожним моментом і робимо хорошу роботу", – сказав Ерік.