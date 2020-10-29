Колишній чемпіон світу: Після одного раунду Кличко попросив Усика піти з рингу

Олександр Усик (17-0, 13 КО) не підійшов у спаринг-партнери Володимиру Кличку (64-5, 53 КО) у 2015-му році.

Про це заявив колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Джоні Нельсон.

"Я високо оцінюю Усика. Коли я побачив, як він спарингував з Кличком під час підготовки Володимира до бою з Ф'юрі, я запитав: "Хто цей хлопець? Хто він такий?".

Я поняття не мав, хто це, але зауважив, що в ньому є щось особливе. Після одного раунду Володимир відсторонився від Усика і сказав: "Іди, будемо спарингувати, коли піде преса.

Усик для нього був важким супротивником, який все контролював. Володимир звелів вивести його і запросити когось іншого", - сказав Нельсон.