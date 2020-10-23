Львів - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів удома зіграє проти Дніпро-1 в матчі 7 туру української Прем'єр-ліги.

Гра відбудеться в суботу, 24 жовтня, на Арені Львів. Початок о 19:30. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч ФК Львів - Дніпро-1 дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Львів - беззаперечний аутсайдер чемпіонату - в 5-ти матчах команда здобула лише 1 очко. Дніпро-1 після 6 зіграних ігор на 10 сходинці з 5 очками. У минулому турі Львів зазнав розгромної поразки від Шахтаря (5:1), а Дніпро-1 переміг Десну (2:0).