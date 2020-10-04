 Колос - Мариуполь смотреть онлайн матч УПЛ 5-й тур 4.10.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Колос - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE

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Колос - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ковальвський Колос і Маріуполь закривають програму 5 туру в українській Прем'єр-лізі.

Матч Колос - Маріуполь відбудеться в неділю, 4 жовтня о 19:30. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч 5 туру УПЛ дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 4-х турів обидві команди набрали по 7 очок і розташувалися на 5 та 6 місцях відповідно. У 4 турі Маріуполь зіграв внічию з Ворсклою (0:0), а Колос не зміг переграти Інгулець (0:0).

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